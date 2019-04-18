Депутат Европарламента призвала РФ освободить всех украинских политзаключенных

Новости мира: Британская депутат Европарламента призвала Россию освободить Романа Сущенко и всех политзаключенных.

Депутат Европейского парламента от Великобритании Джули Уорд присоединилась к призывам международного сообщества к России освободить всех украинских политзаключенных, в частности, журналиста Романа Сущенко.

Как сообщает "Европейская правда", такой призыв Уорд обнародовала на своем официальном сайте в среду. По словам Уорд, она и другие евродепутаты получили от Романа Сущенко ответ на отправленные ранее письма. Евродепутат подчеркнула, что Сущенко незаконно заключен в тюрьму в России по политическим мотивам на 12-летний срок.

"Многочисленные журналисты и активисты, такие как Олег Сенцов, были задержаны российскими властями за их работу. Очевидно, что Россия нападает на свободу слова, и ее действия против журналистов подвергаются резкой критике", - отметила евродепутат.

"Я присоединяюсь к призывам к России освободить всех политических заключенных, которые были задержаны с момента аннексии Крыма. Мы не можем жить в мире, где свобода слова и журналистика так явно игнорируются", - подчеркнула она.Ряд депутатов Европарламента и представитель Украины при ЕС в день рождения Сущенко и осужденного Россией активиста Владимира Балуха призвали РФ освободить политзаключенных Кремля.