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Депутат Европарламента призвала РФ освободить всех украинских политзаключенных

Депутат Европарламента призвала РФ освободить всех украинских политзаключенных
01:13 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости мира: Британская депутат Европарламента призвала Россию освободить Романа Сущенко и всех политзаключенных.

Депутат Европейского парламента от Великобритании Джули Уорд присоединилась к призывам международного сообщества к России освободить всех украинских политзаключенных, в частности, журналиста Романа Сущенко.

Как сообщает "Европейская правда", такой призыв Уорд обнародовала на своем официальном сайте в среду. По словам Уорд, она и другие евродепутаты получили от Романа Сущенко ответ на отправленные ранее письма. Евродепутат подчеркнула, что Сущенко незаконно заключен в тюрьму в России по политическим мотивам на 12-летний срок.

"Многочисленные журналисты и активисты, такие как Олег Сенцов, были задержаны российскими властями за их работу. Очевидно, что Россия нападает на свободу слова, и ее действия против журналистов подвергаются резкой критике", - отметила евродепутат.

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"Я присоединяюсь к призывам к России освободить всех политических заключенных, которые были задержаны с момента аннексии Крыма. Мы не можем жить в мире, где свобода слова и журналистика так явно игнорируются", - подчеркнула она.Ряд депутатов Европарламента и представитель Украины при ЕС в день рождения Сущенко и осужденного Россией активиста Владимира Балуха призвали РФ освободить политзаключенных Кремля.

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Великобритания, Европарламент, Политзаключенные, Роман Сущенко, Джули Уорд.
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