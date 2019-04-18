Европарламент поддержал введении новых правил выдачи виз для Шенгенской зоны

Новости мира: Принято предложение о введении новых визовых правила для Шенгенской зоны.

Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии о введении новых правил выдачи виз для краткосрочного пребывания граждан третьих стран в Шенгенской зоне. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии. Новые правила, в частности, увеличивают срок подачи на открытие визы с 3 до 6 месяцев до поездки, а также предусматривают возможность подать представления в электронном виде. Дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет могут освобождаться от визовых сборов.

Одновременно увеличивается предельный срок действия многократной шенгенской визы - с одного года до пяти лет, что позволит сэкономить время и деньги как для заявителей, так и для визовых учреждений стран ЕС. Стандартный размер визового сбора будет увеличен с 60 до 80 евро. Как говорится в сообщении, новая визовая политика должна содействовать развитию европейского туристического бизнеса, который обеспечивает 10% общего ВВП Евросоюза.

По статистике Еврокомиссии, в течение 2017 года было выдано более 14 миллионов шенгенских виз. Сейчас гражданам 105 стран требуются оформление виз для краткосрочных путешествий в 26 государств ЕС, входящих в Шенгенскую зону. У Украины с Евросоюзом действует безвизовый режим.