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Министр иностранных дел Финляндии уходит из политики

Министр иностранных дел Финляндии уходит из политики
14:21 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Глава МИД Финляндии заявил, что уходит из политики и не будет баллотироваться в Европарламент.

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил, что не будет баллотироваться на выборах в Европарламент и оставит политику.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на блог политика.

В Финляндии, в отличие от большинства стран ЕС, избирательная кампания в Европарламент еще не стартовала из-за выборов в национальный парламент, которые прошли 14 апреля.

"Там, где ЕС, там и проблема. Я не часть проблемы. Я не баллотируюсь на выборах в Европарламент", - написал Сойни.

По его словам, когда новое правительство начнет работу, он станет свободным человеком.

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"У меня есть несколько желаний. Насладиться летом... Я ухожу из политики", - написал Сойни.

Тимо Сойни – бывший председатель и один из основателей евроскептической партии "Истинные финны", которая на последних выборах заняла второе место.

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Финляндия, Европарламент, МИД Финляндии, Тимо Сойни.
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