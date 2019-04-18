Министр иностранных дел Финляндии уходит из политики

Новости мира: Глава МИД Финляндии заявил, что уходит из политики и не будет баллотироваться в Европарламент.

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил, что не будет баллотироваться на выборах в Европарламент и оставит политику.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на блог политика.

В Финляндии, в отличие от большинства стран ЕС, избирательная кампания в Европарламент еще не стартовала из-за выборов в национальный парламент, которые прошли 14 апреля.

"Там, где ЕС, там и проблема. Я не часть проблемы. Я не баллотируюсь на выборах в Европарламент", - написал Сойни.

По его словам, когда новое правительство начнет работу, он станет свободным человеком.

"У меня есть несколько желаний. Насладиться летом... Я ухожу из политики", - написал Сойни.

Тимо Сойни – бывший председатель и один из основателей евроскептической партии "Истинные финны", которая на последних выборах заняла второе место.