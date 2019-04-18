Президент Эстонии обсудила с Путиным тему Украины

Новости мира: Президент Эстонии обсудила с Путиным Украину и пригласила с визитом.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве обсудила с ним вопросы Украины и пригласила посетить Эстонию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

На пресс-конференции по итогам встречи Кальюлайд сказала, что президенты обсудили двусторонние отношения, Украину и ситуацию в мире. Как отмечают эстонские СМИ, по украинскому вопросу она придерживалась позиции Европейского союза.

На вопрос журналистов, что сказал Путин на тему Украины и Минских соглашений, Кальюлайд ответила: "Он признает, что проблемы есть, но нарушает соглашения, по его словам, именно Украина".

Также Путин и Кальюлайд обсудили вопрос санкций, "Северного потока - 2" и электрорынка.

По словам Кальюлайд, несмотря на санкции, есть сферы, в которых Россия и Эстония могут развивать экономическое сотрудничество.

Она сообщила, что пригласила Путина на Конгресс финно-угорских народов, который состоится в 2020 году в Тарту.