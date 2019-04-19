Лондонская полиция уже задержала более 400 протестующих

Новости мира: На улицах Лондона задержаны уже 420 участников климатических протестов.

Протестующие, которые блокируют лондонские дороги и мосты уже в течение трех дней, говорят, что они усилят свою кампанию гражданского неповиновения, если британское правительство не активизирует усилия против изменения климата. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Сотни демонстрантов заблокировали транспортные развязки, в частности мост Ватерлоо через реку Темзу и перекрестки на Оксфордс-серкус и Мраморной арке. На местах начали появляться палатки, а на дорогах возник хаос. Полиция задержала более 420 человек за три дня протестов. Гейл Брадбрук из группы "Восстание против вымирания" заявила в четверг, что "все больше людей присоединяется к нам постоянно".

Министр внутренних дел Саджид Джавид сказал, что протестующие "не имеют права нарушать закон и существенно подрывать жизни других людей".