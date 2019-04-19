Скачать
Пятница, 19.04.2019
Геращенко: "Пасхальное" перемирие так и не было согласовано
Геращенко: "Пасхальное" перемирие так и не было согласовано
Лондонская полиция уже задержала более 400 протестующих
Лондонская полиция уже задержала более 400 протестующих
Лига Европы. Результаты матчей 18.04.2019
Лига Европы. Результаты матчей 18 апреля
Китай планирует отправить к астероиду аппарат для забора образцов
Китай планирует отправить к астероиду аппарат для забора образцов

Лондонская полиция уже задержала более 400 протестующих

Лондонская полиция уже задержала более 400 протестующих
03:01 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости мира: На улицах Лондона задержаны уже 420 участников климатических протестов.

Протестующие, которые блокируют лондонские дороги и мосты уже в течение трех дней, говорят, что они усилят свою кампанию гражданского неповиновения, если британское правительство не активизирует усилия против изменения климата. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Сотни демонстрантов заблокировали транспортные развязки, в частности мост Ватерлоо через реку Темзу и перекрестки на Оксфордс-серкус и Мраморной арке. На местах начали появляться палатки, а на дорогах возник хаос. Полиция задержала более 420 человек за три дня протестов. Гейл Брадбрук из группы "Восстание против вымирания" заявила в четверг, что "все больше людей присоединяется к нам постоянно".

Центр Лондона парализован из-за протестов тысяч активистов (Фото, Видео)

Министр внутренних дел Саджид Джавид сказал, что протестующие "не имеют права нарушать закон и существенно подрывать жизни других людей".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Протест, Великобритания, Экология, Полиция, Лондон, Акция, Климат.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мед с водой: В чем заключается польза напитка
02 Отчет Мюллера: Янукович дарил Манафорту черную икру за $40 тысяч
03 ЦИК отстранила доверенных лиц Зеленского на 4 округах
04 В штабе Порошенко объяснили, зачем на "Олимпийском" нужны две сцены
05 Парубий о досрочном роспуске Рады: Не позволю
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Пентагон подтвердил факт ракетных испытаний в КНДР
Пентагон подтвердил факт ракетных испытаний в КНДР
Савченко: Больше я в тюрьму не сяду
Савченко: Больше я в тюрьму не сяду
ЦПАУ Киева будут выдавать паспорта и в воскресенье
ЦПАУ Киева будут выдавать паспорта и в воскресенье
В Млечном Пути обнаружен гидрид гелия (Видео)
В Млечном Пути обнаружен гидрид гелия (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь