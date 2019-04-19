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Депутат Бундестага: "Северный поток-2" может помочь Украине.

Депутат Бундестага: "Северный поток-2" может помочь Украине.
00:12 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости мира: Нилс Шмид поделился, чем "Северный поток-2" может помочь Украине.

Проект "Северный поток-2" может помочь Украине, ведь позволит применить реверсные поставки и экспортировать в Украину часть газа, полученного через этот газопровод.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил депутат Бундестага и спикер по вопросам внешней политики немецких социал-демократов Нилс Шмид.

"Я считаю, что немецкое правительство сделало ошибку, когда достаточно долго утверждало, что этот проект является исключительно коммерческим проектом. Как и любой крупный энергетический проект," Северный поток-2" имеет политическое измерение. Это понятно. Именно поэтому нынешнее немецкое правительство работает над решением политических проблем, ищет возможности гарантировать, что украинская газотранспортная система останется задействованной", - сказал он.

Шмид считает, что "Северный поток-2" не должен начать экспортировать газ в Европу, пока не будет найдено решение о сохранении украинского транзита.

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"В ближайшем будущем Россия все же не сможет отказаться от украинской газотранспортной системы. Ей нужны несколько маршрутов экспорта газа, особенно в контексте поставок газа в Юго-Восточную Европу. В каком-то смысле "Северный поток-2" может помочь и Украине, ведь мы можем задействовать реверсные поставки и экспортировать в Украину часть газа, полученного через этот газопровод", - добавил политик.

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Германия, Депутат, Северный поток-2, Нилс Шмид.
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