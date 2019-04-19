Климатические протесты в Лондоне: Активисты пытались заблокировать аэропорт

Новости мира: Активисты в Лондоне пытались заблокировать аэропорт Хитроу, уже 500 задержанных.

Экологическим активистам, которые в течение четырех дней блокируют некоторые из важнейших транспортных развязок в Лондоне, требуя от британского правительства объявить чрезвычайную климатическую ситуацию, не удалось нарушить дорожное движение в аэропорту Хитроу в пятницу утром.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times.

Протест на дороге возле крупнейшего аэропорта страны, в котором ожидался напряженный день, ведь люди едут на пасхальные праздники, устроили с десяток молодых членов группы "Восстание против вымирания", стоящей за протестами.

Организаторы сказали, что эта акция должна была "закрыть" Хитроу, но только несколько активистов, большинство из которых – несовершеннолетние, явились туда, и их быстро окружила полиция. Пятеро подростков принесли баннер с надписью: "Мы – последнее поколение?"

Скотланд-Ярд подтвердил, что более 500 человек задержаны в связи с протестами по состоянию на вечер четверга. Десяти из них предъявлены обвинения в связи с нарушением общественного порядка.

Протестующие в пятницу продолжают занимать четыре главных места в центре Лондона: Парламентская площадь, Мост Ватерлоо, Оксфорд-серкус и Мраморную арку.

Министр внутренних дел Саджид Джавид сказал, что протестующие "не имеют права нарушать закон и существенно подрывать жизнь других людей".