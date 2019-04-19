Беспорядки в Северной Ирландии: Европейская комиссия сделала заявление

Новости мира: ЕС осудил убийство журналистки во время беспорядков в Северной Ирландии.

Европейская комиссия в пятницу осудила беспорядки в Северной Ирландии, в ходе которых была убита журналистка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"Мы видели сообщения СМИ об ужасном инциденте, который произошел вчера в Северной Ирландии и привел к смерти журналиста. Мы осуждаем такое насилие, и мы уверены, что власти Великобритании выяснят точные обстоятельства этого трагического происшествия", - сказал представитель Еврокомиссии.

В североирландском городе Лондондерри в результате стрельбы погибла 29-летняя журналистка, которая освещала местные беспорядки. Полиция рассматривает это как "террористический акт".

Беспорядки в Лондондерри начались накануне пасхального выходного дня, когда местные республиканцы отмечают годовщину Пасхального восстания в 1916 году за независимость Ирландии.