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Беспорядки в Северной Ирландии: Европейская комиссия сделала заявление

Беспорядки в Северной Ирландии: Европейская комиссия сделала заявление
16:27 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: ЕС осудил убийство журналистки во время беспорядков в Северной Ирландии.

Европейская комиссия в пятницу осудила беспорядки в Северной Ирландии, в ходе которых была убита журналистка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"Мы видели сообщения СМИ об ужасном инциденте, который произошел вчера в Северной Ирландии и привел к смерти журналиста. Мы осуждаем такое насилие, и мы уверены, что власти Великобритании выяснят точные обстоятельства этого трагического происшествия", - сказал представитель Еврокомиссии.

В Северной Ирландии вспыхнули массовые беспорядки: погибла журналистка

В североирландском городе Лондондерри в результате стрельбы погибла 29-летняя журналистка, которая освещала местные беспорядки. Полиция рассматривает это как "террористический акт".

Беспорядки в Лондондерри начались накануне пасхального выходного дня, когда местные республиканцы отмечают годовщину Пасхального восстания в 1916 году за независимость Ирландии.

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Великобритания, Еврокомиссия, Северная Ирландия, Лондондерри.
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