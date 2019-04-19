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Додон хочет участия США в урегулировании конфликта в Приднестровье

Додон хочет участия США в урегулировании конфликта в Приднестровье
18:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Молдавский президент просит у США помощи в урегулировании приднестровского конфликта.

Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с делегацией американских парламентариев во главе с руководителем Группы по партнерству за демократию при Палате представителей Конгресса США Дэвидом Прайсом помощь со стороны Вашингтона в урегулировании приднестровского конфликта.

"В рамках дискуссии по приднестровской проблематике отметил необходимость содействия со стороны представителей США нашей стране в процессе урегулирования приднестровского конфликта и продолжения переговоров в формате "5+2" с целью нахождения политического решения приднестровской проблемы при соблюдении конституционного статуса нейтралитета и территориальной целостности Республики Молдова", - написал И.Додон в фейсбуке.

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Он изложил конгрессменам свою позицию "о продвижении сбалансированной внешней политики".

"Проинформировал американских официальных лиц о том, что администрация президента разработала широкий комплекс предложений под названием "Большой пакет для Молдовы", представленный в рамках Конференции по безопасности в Мюнхене, где участвовали и представители США", - отметил президент.

По его словам, в ходе беседы стороны "обменялись мнениями о двусторонних отношениях между Молдовой и США, а также о нынешней внутренней ситуации в нашей стране в контексте итогов парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля текущего года".

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Молдова, США, Приднестровье, Игорь Додон.
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