Пентагон подтвердил факт ракетных испытаний в КНДР

Новости мира: В Пентагоне получили доклады о ракетных испытаниях в КНДР.

Министерство обороны США получает доклады о ракетных испытаниях в Северной Корее и может подтвердить тот факт, что там действительно имело место тестирование небаллистического оружия. Ряд заявлений по этому поводу был озвучен в четверг в оборонном ведомстве США, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы осведомлены об этом докладе, впрочем, нет комментариев в развитие", - отметил представитель оборонного ведомства США Чарли Саммерс.

Вместе с тем, позднее в четверг и.о. министра обороны Патрик Шенахен отметил, что может подтвердить испытание в КНДР в среду. "Однако это была не баллистическая ракета", - подчеркнул он. Глава Пентагона также подчеркнул, что действия Северной Кореи не привели к любым изменениям в планах военных операции США в регионе.

В среду официальные СМИ КНДР заявили о ракетных испытаниях тактического оружия. При этом речь шла, частности, о "мощное боеголовке". Кроме того, сообщалось о присутствии на испытаниях главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Это стало первым тестированием ракетного оружия в КНДР после неудачных переговоров лидеров Северной Кореи и США в конце февраля этого года в Ханое.