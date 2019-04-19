Сербы вышли под парламент в поддержку правящей партии

Новости мира: На улицах Сербии собрались граждане страны, в поддержку правящей партии.

Улицы вблизи сербского парламента в Белграде наполнились гражданами, вышедшими с целью поддержать правящую Прогрессивную партию президента Александара Вучича. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

В столицу из городов по всей Сербии приехали много автобусов, говорится в сообщении. Митинг начинается в 7 вечера по Киеву. Согласно сообщениям, на встрече выступит президент Вучич, премьер-министр Ана Брнабик, министр иностранных дел Ивица Дачич, а также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Эта встреча имеет целью призвать всю Сербию к единству", - сказал Дачич.

Прошлыми месяцами в Сербии прошли многочисленные антиправительственные акции. Протесты против Вучича начались после того, как в ноябре бандиты избили оппозиционного политика. Люди требуют демократических преобразований, свободы слова и СМИ, честных выборов. Вучич обвинил протестующих в насилии, заявив, что виновники будут наказаны.