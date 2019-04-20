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Председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ призвала к "Пасхальному перемирию"

Председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ призвала к "Пасхальному перемирию"
00:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Парламентская Ассамблея ОБСЕ тоже считают, что нужно прийти к "Пасхальному перемирию".

Председатель комитета Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по правам человека и гуманитарным вопросам Маргарета Кинер Неллен акцентировала на полной поддержке усилий, направленных на достижение обязательств относительно прекращения огня на востоке Украины по случаю предстоящего праздника Пасхи.

Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.

"Особенно во время праздника Пасхи гуманитарные соображения должны быть в первую очередь в сознании причастных лиц. Я искренне надеюсь, что усилия посла Мартина Сайдика и посла Эртугрула Апакана будут успешными и помогут сторонам отложить оружие, что позволит людям в регионе отметить праздник в мире", - заявила швейцарский депутат. Она напомнила, что Минские договоренности обязывают стороны к долговременному прекращению огня.

Напоминаем, во время заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции не удалось согласовать объявление "Пасхального перемирия". Переговоры продолжались шесть часов и завершились безрезультатно, поскольку РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник и взять ответственность за соблюдение тишины на Донбассе.

Ранее командование Вооруженных сил Украины в одностороннем порядке объявило режим прекращения огня на Донбассе в связи с Пасхой. Это перемирие должно вступить в силу 19 апреля в полдень, однако российские оккупационные войска продолжили вооруженные провокации.

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Председатель, Пасхальное перемирие, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Маргарета Кинер Неллен.
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