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Геращенко: "Пасхальное" перемирие так и не было согласовано

Геращенко: "Пасхальное" перемирие так и не было согласовано
01:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Переговоры по "пасхальному" перемирию завершились безрезультатно.

Во время переговоров в формате трехсторонней контактной группы (ТКГ) не удалось согласовать инициативу Украины об объявлении "пасхального" перемирия.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook в четверг, 18 апреля. Переговоры продолжались по скайпу шесть часов и завершились безрезультатно.

"РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять ответственность за соблюдение тишины в Донбассе", – написала Геращенко, отметив, что во время скайп-конференции на связь так и не вышел представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов.

Порошенко анонсировал введение "пасхального перемирия" с 18-го апреля

Ранее командование ВСУ в одностороннем порядке объявило режим прекращения огня на Донбассе в связи с Пасхой. Пасхальное перемирие должно было вступить в силу 19 апреля в полдень.

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Спикер, Ирина Геращенко, ВСУ, Пасха, Пасхальное перемирие, ТХГ.
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