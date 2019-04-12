Порошенко анонсировал введение "пасхального перемирия" с 18-го апреля

Новости Украины: На Skype-конференции ТКГ 18 апреля будет объявлено о пасхальном перемирии на Донбассе.

Пасхальное прекращение огня на Донбассе будет объявлено на Skype-конференции Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 18 апреля, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Первое, о чем удалось договориться, 18 числа будет объявлено на Skype-конференции представителями контактной группы – режим прекращения огня, который будет посвящен Пасхе", - сказал П.Порошенко в пятницу в эфире телеканала "Интер" по видеосвязи из Парижа после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Он отметил, что "будут донесены сигналы до российской стороны" для создания условий, которые позволят сразу после президентских выборов в Украине приступить к серьезным переговорам в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ).