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Порошенко анонсировал введение "пасхального перемирия" с 18-го апреля

Порошенко анонсировал введение "пасхального перемирия" с 18-го апреля
22:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На Skype-конференции ТКГ 18 апреля будет объявлено о пасхальном перемирии на Донбассе.

Пасхальное прекращение огня на Донбассе будет объявлено на Skype-конференции Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 18 апреля, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Первое, о чем удалось договориться, 18 числа будет объявлено на Skype-конференции представителями контактной группы – режим прекращения огня, который будет посвящен Пасхе", - сказал П.Порошенко в пятницу в эфире телеканала "Интер" по видеосвязи из Парижа после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Порошенко рассказал, где и когда может состояться саммит "Нормандской четверки"

Он отметил, что "будут донесены сигналы до российской стороны" для создания условий, которые позволят сразу после президентских выборов в Украине приступить к серьезным переговорам в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ).

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Донбасс, Петр Порошенко, Перемирие, ТКГ, Эммануэль Макрон, ООС.
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