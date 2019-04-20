Аэропорты Бельгии присоединились к кампании #CorrectUA

Новости мира: В аэропортах Бельгии вы можете увидеть прилеты самолетов из города Kyiv, а не Кiev.

Бельгийские аэропорты присоединились к кампании #CorrectUA, и решили заменить название города Киев в латинской транскрипции на украинский вариант Kyiv, вместо российского Kiev.

Об этом сообщило посольство Украины в Бельгии в Facebook.

“Хорошие новости из Королевства Бельгия. Бельгийские аэропорты присоединились к кампании #CorrectUA, и теперь вы можете увидеть прилеты самолетов из города Kyiv, а не Кiev”, - говорится в сообщении.

Напоминаем, правильное название украинской столицы начали употреблять в аэропорту одного из крупнейших городов Британии Манчестера и международном аэропорту Барселоны "Эль-Прат", а также две международных аэропорта Казахстана "Нурсултан Назарбаев" и "Алматы". Ранее аналогичный шаг сделали аэропорта Стамбула, Таллинна, Вильнюса, лондонский аэропорт Лутон, а также аэропорты в Дании, Канаде и Израиле.