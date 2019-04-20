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Пчелы, с пасеки на крыше собора Нотр-Дам, выжили после пожара

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Пчелы, с пасеки на крыше собора Нотр-Дам, выжили после пожара
06:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Несмотря на пожар, пчелы собора Нотр-Дам выжили.

180 тысяч пчел с пасеки, которая располагалась на крыше парижского собора Нотр-Дам выжили, несмотря на масштабный пожар в соборе.

Об этом пишет "Голос Америки".

Пчелам удалось выжить, потому что во время пожара их усыпил углекислый газ, написал в Instagram пчеловод Никола Жен. Он разместил фото поврежденного крыши собора.

"Немного надежды. На фото с дрона видно, что три улья еще на месте и, как представляется, повреждений нет", - написал он. Также пчеловод разместил фото некоторых пчел, которые прятались на скульптуре горгульи.

"Пчелы Собора Нотр-Дам выжили! Ответственные за место это подтвердили!" - подписал фото Жен. В интервью АР пчеловод сказал: "СО2 (из дыма) их не убил, но они опьянели и уснули".

После пожара в Нотр-Даме могут обрушиться три элемента собора

Три улья был установлены на крыше собора в 2013 году в рамках городской инициативы по увеличению популяции пчел в городе. При пожаре также уцелели исторические витражные окна собора Парижской Богоматери 12-го и 13-го веков. Также огонь не зацепил и орган, однако его залили струи воды во время тушения возгорания.

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Франция, Пожар, Собор, Пчелы, Фото, Нотр-Дам.
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