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Менее чем за час в Париже задержали 70 "желтых жилетов"

Менее чем за час в Париже задержали 70 "желтых жилетов"
13:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: "Желтые жилеты" уже в 23-й раз вышли на улицы Франции с требованиями относительно изменения политики правительства.

Парижская полиция задержала 70 человек на акциях, организованных утром в субботу "желтыми жилетами", сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на полицию.

Протесты начались чуть менее часа назад. По данным телеканала, первые участники протестных акций начали собираться в парижском квартале Берси перед спортивно-концертных комплексом "Аккорхотелс Арена".

Несколько станций парижского метрополитена не работают с утра в связи с протестами "желтых жилетов", сообщает газета "Фигаро".

Станции были закрыты в 8:00 по парижскому времени по запросу полиции Парижа.

Так, не работает станция "Этуаль" на линии 2 парижского метрополитена, станция "Пале-Руаяль - Мюзе-дю-Лувр" на линии 7, "Пирамид" на линии 14, станция "Мадлен" на линии 7 и станция "Опера" на линиях 7 и 3. Все эти станции расположены в центральной части Парижа.

В результате нарушено движение поездов на линии 1 между станциями "Шатле" и "Ла-Дефанс", на линии 6 между станциями "Этуаль" и "Трокадеро", на линии 8 между "Ламотт-Пике - Гренель" и "Ришелье-Друо", на линии 12 между "Севр-Бабилон" и "Сен-Лазар", а также на линии 13 между станциями "Дюрок" и "Сен-Лазар".

Порядок в субботу в городах Франции обеспечивают более 60 тыс. полицейских и жандармов.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в пятницу заявил, что он ожидает беспорядков во время субботних акций протеста "желтых жилетов".

"Зачинщики беспорядков снова будут завтра: в Тулузе, Монпелье, Бордо и в Париже", - заявил К.Кастанер.

По его словам, цель хулиганов - "повторить 16 марта", когда акция "желтых жилетов" переросла в погромы и поджоги, а также - в ожесточенные стычки протестующих с полицией.

Ожидается, что наиболее массовые акции протестов пройдут в Париже. Однако местные власти уже объявили о ряде ограничительных мер. Так, например, запрещено проводить демонстрации в районе Елисейских полей, а также близ собора Парижской Богоматери, который ранее на этой неделе сильно пострадал из-за пожара. В префектуре французской столицы отметили, что такие меры введены "из соображений безопасности".

Французы в желтых жилетах выходят на улицы разных городов страны уже в 23-й раз, с середины ноября прошлого года они не пропустили ни одной субботы.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.

В Париже судили организатора "желтых жилетов"

На фоне продолжающихся протестов власти страны пошли на уступки. Э.Макрон объявил о введении ряда социально-экономических мер для поддержки населения.

"Желтые жилеты" продолжают проводить акции протеста по субботам. Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.

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Париж, Франция, Протесты, Задержания, Полиция Франции, Желтые жилеты.
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