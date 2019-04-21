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Молдова запретила движение автомобилей с номерами Приднестровья

Молдова запретила движение автомобилей с номерами Приднестровья
01:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Молдове запретили передвижение на авто с приднестровскими номерами.

С начала апреля в Молдове вступило в силу Положение о запрете движения по дорогам правобережной Молдовы автомобилей с Приднестровскими регистрационными номерами.

Более 100 таких автомобилей были доставлены на спецпарковку Национального инспектората патрулирования, сообщил руководитель Инспектората патрулирования Марин Максиан, передает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

"Согласно новому законодательству, с 1 апреля 2019 года, запрещено движение по дорогам общего пользования транспортных средств с регистрационными номерами с левого берега Днестра (Приднестровский регион), если владельцы авто обладают водительскими удостоверениями Республики Молдова и проживают на правом берегу Днестра", - отметил Максиан.

Он напомнил при этом, что исключение из этих правил делается только для транспортных средств, которые находятся в собственности экономических агентов из административно-территориальных единиц левобережья Днестра и муниципия Бендер, и если водители транспортных средств являются их сотрудниками. В случае же несоответствия установленным нормам, транспортное средство доставляется на территорию специальной парковки или в ближайший полицейский участок.

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Согласно Кодексу о правонарушениях, припаркованное транспортное средство возвращается собственнику, владельцу или их законному представителю после устранения оснований для доставки его на стоянку. Расходы по доставке транспортного средства на стоянку и ее оплате возлагаются на правонарушителя. До вступления в силу этих норм, владельцам автомобилей с Приднестровскими номерами, независимо от срока эксплуатации, были отведены шесть месяцев на растаможку и уплату акцизов.

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Молдова, Дороги, Машины, Номера.
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