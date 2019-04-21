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МИД Польши предлагает отменить плату за роуминг для стран Восточного партнерства

МИД Польши предлагает отменить плату за роуминг для стран Восточного партнерства
06:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Польша планирует отменить плату за роуминг для стран Восточного партнерства.

Польша инициирует ряд новых предложений со стороны ЕС для стран Восточного партнерства для повышения статуса этого проекта.

На этом в интервью PAP подчеркнул заместитель главы МИД Польши по восточным вопросам Марцин Пшидач.

“С одной стороны речь идет о сближении правовых систем стран-партнеров к европейским системам, мониторинг их прогресса в воплощении европейского наследия. Второе предложение Польши - это ставка на отраслевое сотрудничество”, - заявил Пшидач.

Он добавил: если СП не могут полностью адаптироваться к европейским стандартам, то это может быть сделано, по крайней мере в отдельных секторах.

Примером таких действий он назвал, в частности, отмену оплаты за звонки в роуминге, что почувствовали бы на себе простые люди, в частности украинцы, проживающие в Польше. Другим примером он назвал инвестиции в инфраструктурные проекты, что физически сблизило бы страны Партнерства в ЕС.

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Пшидач отметил, что можно было бы также установить ротационное председательство в рамках Восточного партнерства, что увеличило бы уровень ответственности этих стран за дальнейшее развитие инициативы. Кроме того, речь идет о разрешении участия стран Партнерства в отдельных форумах ЕС.

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Украина, Польша, МИД, Европа, Страны, Роуминг.
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