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Рожденному в Британии ребенку не разрешили проживание в стране

Рожденному в Британии ребенку не разрешили проживание в стране
11:05 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Британии пограничники отказали в разрешении на проживание трехмесячному ребенку, который родился в Лондоне у родителей, больше 10 лет проживающих в стране.

Британия отказала в разрешении на проживание трехмесячному ребенку, рожденному в Лондоне родителями, которые больше 10 лет постоянно живут в стране. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

Американец Чарлз Крил, работающий советником в британском парламенте, возвращался в Британию из Флориды вместе с невестой и их трехмесячной дочерью, когда его семью остановили на границе.

Пограничники сообщили, что у их ребенка нет права на проживание в стране, а для того, чтобы въехать в Британию, младенцу нужна шестимесячная туристическая виза, которая уточняет, что девочка не имеет права на работу в стране и на получение государственных услуг.

Американец на законных основаниях живет в Британии с конца 1990-х годов, его невеста, гражданка Норвегии, является резиденткой Британии более десяти лет. Их ребенок родился в Лондоне.

Лондонская полиция уже задержала более 400 протестующих

Отец девочки, возмущенный ситуацией, уже обжаловал решение. Его беспокоит то, что из-за политики министерства внутренних дел его ребенку могут отказать в медицинской помощи. При этом он отмечает, что отношение к иммигрантам в Британии изменилось в худшую сторону и его невеста уже ставит вопрос, стоит ли им и дальше жить в этой стране.

"Ребенок, рожденный лицом, имеющим бессрочный вид на жительство, является британским гражданином по праву рождения. Тот факт, что ребенок путешествовал по американскому паспорту не влияет на его права британской гражданки. Мать девочки – гражданка страны Европейской экономической зоны, поэтому у ребенка есть право на проживание и на этом основании", - утверждает юрист-правозащитник Шаиб Хан, называя решение британских органов позорным и неприемлемым.

Он утверждает, что министерство внутренних дел должно немедленно извиниться перед семьей. В ведомстве пока не прокомментировали ситуацию.

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Британия, Родители, Отказ, Трехмесячный ребенок, Проживание в Британии, Граждане США.
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