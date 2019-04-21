В Северной Македонии завершились президентские выборы

Новости мира: Лидером первого тура президентских выборов в Северной Македонии стал выдвиженец правящей коалиции во главе с Социал-демократическим союзом Стево Пандеровськи.

Такие предварительные данные обнародовала Государственная избирательная комиссия.

Согласно данным, за Стево Пандеровского проголосовали 41,77% избирателей, а за оппозиционного кандидата Гордану Силяновську-Давкову - 38,69%.

На третьем месте кандидат от Альянса этнических албанцев Северной Македонии Блерим Река - 15,65%.

Для победы на выборах кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей.

Таким образом, в стране очевидно состоится второй тур президентских выборов 5 мая, в котором за голоса избирателей будут бороться Стево Пандеровськи и Гордана Силяновська-Давкова.

Явка в первом туре выборов составила чуть менее 40%.

Мандат действующего главы Северной Македонии Георге Иванова заканчивается 12 мая.