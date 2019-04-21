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В Северной Македонии завершились президентские выборы

В Северной Македонии завершились президентские выборы
23:58 Вс, 21 Апрель 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: Лидером первого тура президентских выборов в Северной Македонии стал выдвиженец правящей коалиции во главе с Социал-демократическим союзом Стево Пандеровськи.

Такие предварительные данные обнародовала Государственная избирательная комиссия.

Согласно данным, за Стево Пандеровского проголосовали 41,77% избирателей, а за оппозиционного кандидата Гордану Силяновську-Давкову - 38,69%.

На третьем месте кандидат от Альянса этнических албанцев Северной Македонии Блерим Река - 15,65%.

Для победы на выборах кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей.

Выборы 2019 второй тур: результаты экзит-полов и данные ЦИК 

Таким образом, в стране очевидно состоится второй тур президентских выборов 5 мая, в котором за голоса избирателей будут бороться Стево Пандеровськи и Гордана Силяновська-Давкова.

Явка в первом туре выборов составила чуть менее 40%.

Мандат действующего главы Северной Македонии Георге Иванова заканчивается 12 мая.

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Выборы, Северная Македония, Выборы в Северной Македонии, Стево Пандеровськи.
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