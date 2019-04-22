В Турции в пропасть рухнул многоэтажный жилой дом: видео

Новости мира: В Стамбуле в понедельник, 22 апреля, в результате оползня рухнул четырехэтажный жилой дом.

Четырехэтажный жилой дом рухнул в результате оползня, жителей эвакуировали, пострадавших нет, сообщила администрация губернатора Стамбула в понедельник, 22 апреля. Об этом сообщают местные СМИ.

"Сегодня в результате обвала поддерживающей стены обрушился 4-этажный дом в районе Кягытхане. Утром жильцы дома были эвакуированы, также были приняты меры безопасности в районе. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, размещенном на сайте властей.

Отмечается, что жильцы еще десяти домов в непосредственной близости от рухнувшего здания эвакуированы. Этим зданиям также угрожает обрушение.

Телеканал NTV показал видео, снятое в момент обрушения здания. Здание, стоящее на краю обрыва, возникшего из-за оползня, рухнуло с высоты нескольких десятков метров и полностью разрушилось.

Четырехэтажный жилой дом обвалился в Стамбуле из-за обрушения подпорной стены, приведшего к оползнюhttps://t.co/6BQzr7v6tM pic.twitter.com/sKDSUD4frj — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) 22 апреля 2019 г.

По всей видимости, эвакуация жильцов была проведена экстренно, так как на кадрах видно развешанное для сушки белье на балконах.

Напомним, 6 февраля в азиатской части Стамбула обрушилось восьмиэтажное жилое здание, по меньшей мере два человека погибли.