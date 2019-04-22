Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Понедельник, 22.04.2019
Кабмин и "Нафтогаз" согласовали уменьшение цены на газ на май
Кабмин и "Нафтогаз" согласовали уменьшение цены на газ на май
​Порошенко: Мы вернемся на Банковую после следующих выборов
​Порошенко: Мы вернемся на Банковую после следующих выборов
Результаты выборов президента Украины
Результаты выборов президента Украины
Куда подевалась прежняя красотка: что случилось с дочерью Дональда Трампа
Куда подевалась прежняя красотка: что случилось с дочерью Дональда Трампа

В Турции в пропасть рухнул многоэтажный жилой дом: видео

В Турции в пропасть рухнул многоэтажный жилой дом: видео
20:03 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Новости мира: В Стамбуле в понедельник, 22 апреля, в результате оползня рухнул четырехэтажный жилой дом.

Четырехэтажный жилой дом рухнул в результате оползня, жителей эвакуировали, пострадавших нет, сообщила администрация губернатора Стамбула в понедельник, 22 апреля. Об этом сообщают местные СМИ.

"Сегодня в результате обвала поддерживающей стены обрушился 4-этажный дом в районе Кягытхане. Утром жильцы дома были эвакуированы, также были приняты меры безопасности в районе. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, размещенном на сайте властей.

Отмечается, что жильцы еще десяти домов в непосредственной близости от рухнувшего здания эвакуированы. Этим зданиям также угрожает обрушение.

Телеканал NTV показал видео, снятое в момент обрушения здания. Здание, стоящее на краю обрыва, возникшего из-за оползня, рухнуло с высоты нескольких десятков метров и полностью разрушилось.

По всей видимости, эвакуация жильцов была проведена экстренно, так как на кадрах видно развешанное для сушки белье на балконах.

Напомним, 6 февраля в азиатской части Стамбула обрушилось восьмиэтажное жилое здание, по меньшей мере два человека погибли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Турция, Жертвы, Стамбул, Видео, Оползень.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Премьер-министр РФ прокомментировал выборы в Украине
02 Приметы и обряды на 22 апреля – День Евпсихия, Красная горка
03 Зеленский назвал свою задачу №1 на посту президента
04 Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Результаты выборов президента Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Патриарх Филарет поздравил Зеленского с победой
Патриарх Филарет поздравил Зеленского с победой
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (15.04 - 21.04)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Украина вернет Франции найденную картину стоимостью $1,5
Киев вернет Франции найденную картину стоимостью $1,5
Соня Плакидюк: &quot;Хочу, чтоб дети показывали внукам фотки с 2019-го&quot;
Соня Плакидюк: "Хочу, чтоб дети показывали внукам фотки с 2019-го"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь