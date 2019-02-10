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В результате обвала дома в Стамбуле уже погиб 21 человек

В результате обвала дома в Стамбуле уже погиб 21 человек
15:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Количество погибших в результате обрушения семиэтажного дома в Стамбуле возросло до 21 человека, еще 14 травмированы.

Количество погибших в результате обвала жилого дома в Стамбуле увеличилось до 21 человека. Об этом сообщает AFP.

"В результате обрушения семиэтажного дома в азиатском районе Стамбула погиб 21 человек, еще по меньшей мере 14 получили ранения", - говорится в сообщении.

Причины инцидента устанавливаются.

На месте рухнувшего жилого дома в Стамбуле спасатели обнаружили выжившую 5-летнюю девочку. Азра Хавва Текгез провела под завалами около 19 часов. Состояние девочки оценивается как удовлетворительное. Ребенок с переломами рук и ног находится под пристальным наблюдением медиков. 

Также спасатели нашли живым 16-летнего мальчика. До сих пор не удалось установить, сколько людей может находиться под завалами.  

Место обрушения жилого дома в Стамбуле посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Необходимо извлечь урок из обрушения жилого дома в Стамбуле, сказал он в ходе посещения места обрушения жилого дома в стамбульском районе Картал.

Напомним, обрушение семиэтажного здания в Стамбуле произошло в среду, 6 февраля. В доме, в котором всего зарегистрировано 43 человека, находились 30 жителей. Причина обрушения пока неизвестна.

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Турция, Рост, Стамбул, Количество погибших, Количество жертв, Обрушение жилого дома в Турции.
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