Обвал жилого дома в Стамбуле: количество жертв возросло, спасен 16-летний парень

Новости мира: Спасатели в Стамбуле извлекли из-под завалов обрушившегося дома 14 жертв, накануне удалось спасти 16-летнего мальчика.

Число жертв обвала жилого дома в турецком Стамбуле достигло 17. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает Anadolu.

Из-под завалов удалось извлечь 14 человек. Место обрушения жилого дома в Стамбуле посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Необходимо извлечь урок из обрушения жилого дома в Стамбуле, сказал он в ходе посещения места обрушения жилого дома в стамбульском районе Картал.

На месте рухнувшего жилого дома в Стамбуле спасатели обнаружили выжившую 5-летнюю девочку. Азра Хавва Текгез провела под завалами около 19 часов. Состояние девочки оценивается как удовлетворительное. Ребенок с переломами рук и ног находится под пристальным наблюдением медиков.

43-летний местный житель Недим Алемдар сообщил, что в результате обрушения дома он потерял 9 своих родственников, которые жили в трех отдельных квартирах в доме. Среди погибших братья, сестры и их дети. Еще трое его родственников оказались в больнице, среди них и его 9-летний сын, который под завалами просидел в течение 9-ти часов.

Также спасатели нашли живым 16-летнего мальчика. До сих пор не удалось установить, сколько людей может находиться под завалами.

Напомним, обрушение жилого здания в Стамбуле произошло 6 февраля около 19:00 по киевскому времени. В доме, построенном в 1992 году, официально числилось 14 квартир, в которых проживали 43 человека. Местные власти сообщили, что три этажа дома были достроены незаконно, поэтому сложно установить точное количество людей под завалами. Кроме того, в подвале здания располагалось ателье, в котором работали 25 человек. Причина катастрофы до сих пор неизвестна. Взрыва перед обвалом не было.