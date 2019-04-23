В Лондоне активисты в здании Музея естествознания устроили "лежачий" протест

Новости мира: Активисты, выступающие против глобального потепления, в Музее естествознания в Лондоне улеглись на пол в одном из музейных залов.

В лондонском Музее естествознания активисты экологического движения Extinction Rebellion захватили часть здания и устроили акцию.

Отмечается, что такое действие активисты устроили в связи с тем, что по всему миру вот уже вторую неделю проходят акции протеста против глобального потепления.

В этот раз, около 100 активистов улеглись на пол в одном из музейных залов. Ранее, полиция Лондона по этого уже арестовала более тысячи активистов движения Extinction Rebellion. По информации, на данный момент главные протестные акции проводятся в районе Марбл Арч, куда протестующие перешли с других центральных перекрестков и площадей Лондона: Оксфорд-Стрит, моста Ватерлоо и Парламент-Сквер. Отмечается, что с этой территории их вытеснили службы правопорядка.

По последним данным, на шестой день протестов, 20 апреля, в Лондоне полиция арестовала 715 человек, в последствии 28 из них объявили подозрения. В понедельник, 15 апреля, тысячи экологических активистов начали блокировать часть центрального Лондона с целью заставить правительство прилагать больше сил для борьбы с изменением климата. Во время протеста, активисты перекрыли несколько улиц.

Ранее сообщалось, что 16-летняя школьница из Швеции Грета Тунберг, которая является активисткой в защиту климата, стала лауреатом немецкой награды в области кино и масс-медиа "Золотая камера". Сама 16-летняя школьница с синдромом Аспергера посвятила свою награду защитникам Гамбахского леса и призвала знаменитостей предупредить человечество об угрозе, которую представляют изменения климата.