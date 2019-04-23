В Париже масштабный пожар на территории Версаля

Новости мира: В Париже начался сильный пожар возле резиденции королевского Версаля.

В Париже вспыхнул масштабный пожар на территории бывшей резиденции французских королей Версаль.

Об этом сообщают пользователи Twitter.

В городской полиции сообщили, что масштабный пожар вспыхнул на улице Рю дю Парк де Клани, где находится Версаль.

Пользователи соцсетей начали активно сообщать о возгорании и публиковать фото и видео с места инцидента.

Позже выяснилось, что на самом деле горит не дворец, а сооружения в двух километрах от него, но на его территории. На данный момент полиция уже оцепила периметр и просит не приближаться к месту пожара.

Точной информации о причине пожара, а также о его масштабах нет. Известно, что возгорание началось на складе.

Напомним, в связи с тем, что в Париже ожидаются ливни и грозы, альпинисты накроют пострадавшую в результате пожара часть здания Собора Парижской Богоматери брезентом.