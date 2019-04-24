В МИД Польши рассказали о возможных шагах ЕС по углублению сотрудничества с "Восточным партнерством"

Новости мира: В МИД Польши выступили за отмену роуминга между Украиной и ЕС.

Одним из следующих шагов сотрудничества ЕС со странами-членами программы "Восточное партнерство" может быть отмена платы за роуминг.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

По словам Пшидача, такой шаг будет "ощутимым для обычных людей, включая украинцев, проживающих в Польше".

Другим примером, считает он, могли бы быть инвестиции в инфраструктурные сообщения - то, что физически объединяет людей.

Третьим направлением укрепления "Восточного партнерства" он называет институциональную интеграцию, в частности введение института президента партнерства. Это увеличило бы уровень ответственности стран-членов партнерства за развитие всей программы, убежден Пшидач.

Среди вариантов, которые также на столе - возможность участия стран-членов партнерства в заседаниях европейских структур.

Саммит по случаю 10-летия "Восточного партнерства" состоится в Брюсселе 13 мая. Евросоюз начал "Восточное партнерство" в 2009 году для содействия экономической интеграции и европейским ценностям в шести странах на востоке Европы и на Южном Кавказе без четкого пути к членству в ЕС.