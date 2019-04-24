Бывший премьер Франции и его супруга предстанут перед судом

Новости мира: Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон и его супруга предстанут перед судом.

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон обвиняется в махинациях с бюджетными средствами при оплате труда своей жены.

Об этом сообщает AFP.

"Чета Фийон вызвана в суд первой инстанции", - отмечает информагентство со ссылками на собственные источники.

Скандал вокруг Франсуа Фийона разразился в январе 2017 года, когда французские СМИ провели расследование злоупотребления бюджетными средствами, связанного с фиктивным трудоустройством жены экс-премьера. Журналисты опубликовали информацию о том, что Пенелопа Фийон получила 680 тыс. евро за период 1986-2013 лет, формально будучи трудоустроенной в парламенте, но реально не исполняя там никаких обязанностей.

В результате скандала Фийон был вынужден снять свою кандидатуру на президентских выборах, где он имел достаточно высокие шансы на победу.