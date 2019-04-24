В Германии каждая третья новорожденная девочка может дожить до 100 лет

Новости мира: Согласно результатам исследования, у 77% девочек в Германии, рожденных в 2019 году, есть шанс дожить до своего 100-летия, тогда как такой шансь у мальчиков 11%.

Согласно результатам анализа, проведенного Институтом демографических исследований им. Макса Планка в немецком городе Росток, более чем каждая третья девочка, которая родилась в 2019 году, доживет до своего 100-летнего юбилея.

Кроме того, согласно результатам у 77% новорожденных девочек есть шанс дожить до своего 90-летия, а 92% даже смогут отпраздновать свой 80-й день рождения. Данные института свидетельствуют о том, что среднегодовая продолжительность жизни новорожденных женщин достигнет 94,8 лет. У мужчин же, по данным ростокских ученых, этот показатель достигнет около 88,6 лет.

При этом, всего лишь у 11% мальчиков, которые родятся в текущем году, есть все шансы дожить до своего 100-летнего юбилея. Более того, 59% мальчиков, родившихся в этом году, достигнут 90-летия, 84% - 80-ти лет. Исследователи говорят, что проводили расчеты, полагаясь на прогнозы ООН.

Более того, в ООН ожидают, что текущий прогресс в продолжительности жизни продолжится. Однако, будут ли достигнуты эти показатели в конечном итоге, неизвестно. Важную роль, по прогнозам будет иметь наличие вредных привычек. Например, употребление алкоголя и курение в ближайшие десятилетия.

По мнению исследователей, продолжительность жизни увеличится, даже для старших поколений. Так, согласно прогнозам, 80% женщин, которым в этом году исполнится 50 лет, будут отмечать 80-летие. Из мужчин того же возраста таких будет 70%.

Давно известно, что женщины живут в среднем значительно дольше, чем мужчины. Такую ситуацию можно объяснить генетикой. К примеру, процессы, связанные с Х-хромосомой, гарантируют, что девушки имеют более сильную иммунную систему. Кроме того, жизненные условия также играют определенную роль: мужчины чаще имеют рискованную работу и имеют больше шансов попасть в несчастный случай.