В Турции храбрый кот атаковал стаю из собак и попал на видео

В Турции храбрый кот напал на стаю из шести собак. Поступок пушистика попал на видео. На "бой" четырехлапых обратило внимание британское издание Daily Mail. На опубликованном ролике видно, как ночью два больших пса подходят к ступеням, на которых сидит черный кот. Последний храбро отогнал собак. Затем появился третий пес, но, испугавшись кота, побежал за первыми двумя. Не выдержали напора храброго пушистика и еще две собаки. Последний пес из стаи даже не решился приблизиться к коту и убежал за остальными вдоль дороги.