В Лондоне готовят "Бэби-Трампа" к визиту президента США

Новости мира: К визиту президента США Дональда Трампа в Лондон активисты повторят прошлогоднюю акцию.

Британские активисты снова начали готовить большой надувной шар в виде злобного младенца, похожего на Дональда Трампа, к июньскому визиту президента США в Лондон.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Надувной шар стал символом протестов против визита президента США в Британию в июле прошлого года. Активисты снова планируют задействовать его и, возможно, сделают даже больше.

Шестиметровый надувной младенец был оранжевого цвета, с сердитым лицом и прической, как у президента США. В руке он держал смартфон. Таким образом активисты пытались высмеять вспыльчивый характер главы Белого дома и его увлечение соцсетями.

Лео Мюррей, который в прошлом году помог собрать средства на шестиметровый шар, сказал: "Бэби-Трамп обязательно снова полетит. У нас есть идея сделать его в пять раз больше, но на это потребуется огромная сумма - до 70 тысяч фунтов стерлингов".

В прошлом году мэр Лондона дал разрешение на полеты "бэби-Трампа" над столицей, и в его офисе дали понять, что решение будет положительным и на этот раз.

Трамп будет находиться в Великобритании 3-5 июня, он посетит Букингемский дворец и встретится с королевой Елизаветой II.