СМИ: Трамп летом посетит Британию

Новости мира: Трамп планирует совершить государственный визит в Великобританию летом.

Президент США Дональд Трамп намерен совершить в июне государственный визит в Великобританию. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News, передает УНН с ссылкой также на Reuters и The Times.

По его данным, в ходе визита Трамп посетит Букингемский дворец. Как сообщил в Twitter корреспондент BBC Джон Сопел, согласно его информации, официально о готовящемся визите президента США может быть объявлено в течение ближайших 48 часов.

В начале апреля газета The Times писала, что королева Елизавета II собирается пригласить Трампа вскоре совершить официальный визит в Соединенное Королевство. По информации издания, представители британского правительства вели тайные переговоры с коллегами в Белом доме с конца прошлого года, обсуждая сроки визита.