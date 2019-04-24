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Исповедь в баре: финский священник "подстроился" под прихожан

Исповедь в баре: финский священник "подстроился" под прихожан
17:07 Сегодня Телеграф Фото: 24tv.ua

Новости мира: В Финляндии пастор решил оригинально подойти к своей работе и вышел "в люди", исповедуя своих прихожан в местном баре.

Финский пастор Виса Вильямаа стал знаменитым на весь мир своим неординарным подходом к обязанностям священнослужителя. О "баре с пастором" написали в одном из местных изданий.

В городке Каллио, Хельсинки, представитель евангелическо-лютеранской церкви предложил своим прихожанам идею встречаться в стенах бара с целью облегчить людям исповедь. "У меня есть возможность сделать это в церкви. Хотя двери церкви Каллио открыты каждый день с 7 утра до 9 вечера, церковный зал не всегда может быть местом, где люди хотят вступать в дискуссии", - высказал свое мнение Виза Вильяамаа. Первая такая неформальная встреча произошла в одном из ресторанах. И в результате дискуссии некоторые утверждения о существующих в нации спорах были развенчаны.

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На первой такой встрече присутствовал и его отец. Большую часть присутствующих составили прихожане от 30 до 40 лет. Как утверждает сам пастор, в таком формате встречи проходят на "ура". А учитывая, что данные собрания не записываются на видео, то это дополнительно укрепляет "дух конфиденциальности". В атмосфере бара участники лучше делятся своими проблемами и вредными привычками. Священник также организовывает просмотры фильмов на социальную тематику, после чего происходит активное обсуждение сюжета.

Пастор уверяет, что в таких встречах люди намного уверенней себя чувствуют во время "исповеди", поскольку оказывается, что у большинства проблемы похожие. Для каждого такого собрания священник придумывает свою тему.

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Финляндия, Священник, Тема, Бар, Встречи, Грехи, Прихожане, Пастор, Исповедь, Фины.
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