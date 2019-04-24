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"Чистая" российская нефть для Беларуси вновь оказалась некачественной

"Чистая" российская нефть для Беларуси вновь оказалась некачественной
16:56 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости мира: Россия начала поставки в Беларусь "соответствующей технологическим стандартам" нефти, однако "Белнефтехим" отрицают улучшение ее качества.

Из России по северной ветке нефтепровода "Дружба" на Новополоцкий НПЗ ("Нафтан") началась прокачка нефти, "соответствующей технологическим стандартам". Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на концерн "Белнефтехим", передаёт УНН.

"Сегодня началась прокачка нефти, соответствующей технологическим стандартам, по северной ветке нефтепровода (Сургут-Полоцк). Объем прокачки обеспечивает работу производственных мощностей на сниженной загрузке", - сообщили в концерне.

Нефть предназначена для переработки на "Нафтане".

"Качество нефти на данный момент не улучшилось", - проинформировали в "Белнефтехиме".

19 апреля в "Белнефтехиме" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. По сообщению, содержание хлорорганических соединений в нефти Urals в десятки раз превысило предельно допустимые значения. Глава концерна Андрей Рыбаков заявил, что Беларусь будет настаивать на компенсации расходов в размере десятков миллионов долларов. Позже белорусский концерн "Белнефтехим" временно ограничил экспортные поставки нефтепродуктов из России в другие страны.

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Нефть, Беларусь, РФ, Белнефтехим.
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