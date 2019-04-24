Неизвестные в Дании отправили компаниям письма с "опасным" порошком и угрозами

Новости мира: В Дании неизвестные отправили на ряд предприятий по производству пищевых продуктов письма с требованием выкупа и неизвестным порошком.

В Дании неизвестные отправили в несколько предприятий по производству пищевых продуктов письма с угрозами и неизвестным порошком.

По словам полицейских, письма с "опасным веществом" были отправлены из Бельгии. Дополнительной информации в ведомстве отказались предоставить объяснив это тем, что на данный момент ведется расследование.

При этом известно из ряда датских СМИ, что в письме упоминалось требование выплатить выкуп в размере 30 тысяч евро, в ином случае продукция компании будет заражена

Сообщается, что одна из крупнейших в Европе по переработке мяса компания "Датская корона" подтвердила информацию о получении такого письма. Также в компании уверили, что ни сотрудникам, ни потребителям их продукции никакая опасность не грозит. По информации, подобные письма были отправлены нескольким пищевым компаниям в других странах Европы.

Ранее сообщалось, что 25-летнему Дэниелу Фрисиэлло, который в прошлом году признал себя виновным в рассылке белого порошка, в том числе сыну президента США, приговорили к 5 годам условно с частичным отбыванием под домашним арестом. Кроме того, он должен возместить убытки.

Он признал себя виновным по 13 пунктам, в том числе в связи с угрозой безопасности другому лицу, а также предоставление ложной информации. Во время расследования Фрисиэлло пошел на сделку со следователями. В общем, муж отправил к десяти писем с белым веществом. Среди адресатов оказался и сын нынешнего президента, Дон Трамп – младший. Он был срочно госпитализирован вместе с женой после того, как открыл конверт.