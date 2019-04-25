Скачать
Четверг, 25.04.2019
Гутерреш ожидает от РФ выполнения Минских договоренностей
Гутерреш ожидает от РФ выполнения Минских договоренностей
Епифаний поздравил украинцев с Пасхальными праздниками
Епифаний поздравил украинцев с Пасхальными праздниками
Ронда Роузи: Пока мысли о ребенке
Ронда Роузи: Пока мысли о ребенке
Советы красоты: декольте по типу фигуры
Советы красоты: декольте по типу фигуры

Шотландия планирует провести еще один референдум о независимости

Шотландия планирует провести еще один референдум о независимости
05:25 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Правительство Шотландии представит проект о проведении референдума о независимости.

Шотландское правительство в ближайшее время представит законопроект о проведении до 2021 года нового референдума о независимости региона от Великобритании.

Об этом заявила первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен в среду, 24 апреля, выступая перед депутатами парламента в Эдинбурге, пишет DW. Если Великобритания выйдет из состава Евросоюза, "выбор между "Брекзитом" и будущим Шотландии как независимой европейской нации" должен быть сделан до завершения легислатурного периода регионального парламента в мае 2021 года, пояснила Стерджен.

Для проведения нового референдума о независимости Шотландии необходимо получить одобрение правительства в Лондоне, которое считает, что в настоящее время такой плебисцит проводить не стоит, отмечает информагентство AP. На первом референдуме по этому вопросу в 2014 году 55 процентов шотландцев проголосовали против независимости от Великобритании.

В то же время, 23 июня 2016 года в ходе референдума о выходе Великобритании из Евросоюза 62 процента жителей Шотландии высказались за дальнейшее членство в ЕС.

Brexit: Шотландия и Уэльс выступили против имеющегося соглашения с ЕС

После этого Стерджен снова заговорила о возможном выходе страны из Соединенного Королевства. В марте 2017 года парламент Шотландии поддержал проведение нового референдума о независимости от Великобритании. Однако позднее Стерджен временно отказалась от подготовки второго плебисцита, заявив, что этот вопрос необходимо решить после того, как станет понятно, на каких условиях будет проходить "Брекзит".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Шотландия, Референдум, Британия, Независимость, Brexit.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чистый четверг 2019: что нужно сделать в этот день
02 Чистый четверг 2019: советы и традиции для купания
03 Волкер об указе Путина: Донбасс - это Украина, а его жители - украинцы
04 У Зеленского сделали заявление о паспортизации жителей ОРДЛО
05 Дженнифер Гарнер: самая красивая женщина планеты по версии People
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Канада осудила выдачу паспортов Россией жителям Донбасса
Канада осудила выдачу паспортов Россией жителям Донбасса
Супрун готова ввести команду нового президента в курс дел
Супрун готова ввести команду нового президента в курс дел
Пограничники задержали четверых граждан Пакистана
Пограничники задержали четверых граждан Пакистана
Горе-дизайнеры: примеры дизайна, на которые не стоит ровняться
Горе-дизайнеры: примеры дизайна, на которые не стоит ровняться
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь