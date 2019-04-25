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Польша приостановила транзит некачественной российской нефти

Польша приостановила транзит некачественной российской нефти
08:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира: Нефтеперерабатывающие заводы в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время приходит в пункт приемки поставок "Адамово".

Польша приостановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба". Белорусская сторона получила соответствующую телефонограмму от компании PERN (оператор польского участка "Дружбы"), Об этом заявил главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго, сообщает БЕЛТА.

"Мы получили письмо от PERN, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время приходит в пункт приемки поставок "Адамово". В 22.00 по варшавскому времени (23.00 по минскому) 24 апреля они приостановили отбор, т.е. прекратили транспортировку нефти в Польшу в пункте "Адамово" на неопределенный срок", - сообщил Андрей Вериго.

В соответствии с этим сообщением "Гомельтранснефть Дружба" направило телефонограмму в Брянск об остановке транзита по западному направлению в связи с поставками некачественной нефти и отказом PERN принимать ее. "На западе нефтепровод от Мозыря в западную сторону полностью остановлен, задвижки закрыты. Сохраняется поставка нефти по другой ветке в объемах, необходимых для транзита в направлении Украины, это около 40 тыс. т в сутки", - проинформировал главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

Оператор польского участка "Дружбы" также отметил, что продолжение поставок нефти с повышенным содержанием хлоридов рождает риск серьезной промышленной аварии как для НПЗ, так и для логистической системы PERN.

Информацию об остановке транзита в польском направлении подтвердила также пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Марина Костюченко. 

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"Белнефтехим" уже в течение недели бьет тревогу в связи с поставками некачественной нефти, поступающей с российской стороны, терпеливо ведет переговоры с "Транснефтью" и настаивает на скорейшем решении вопроса обеспечения белорусских НПЗ и трубопроводной системы нефтью, соответствующей стандарту. Однако российской стороной затягивается принятие оперативных мер, несмотря на обещания решить вопрос в течение 2-3 дней. Наши соседи не стали ждать, и в связи с отказом всех НПЗ принимать и перерабатывать нефть с повышенным содержанием хлорорганики польский оператор PERN прекратил прием нефти. Это влечет потерю репутации российских поставщиков нефти в Европу и, к сожалению, усложняет работу белорусского трубопроводного транспорта и Мозырского НПЗ", - подчеркнула Костюченко.

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Польша, Нефть, Беларусь, Гомельтранснефть Дружба, Адамово.
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