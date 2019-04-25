Грузия представила Евросоюзу меры для сохранения безвиза

Новости мира: Власти Грузии с представителями ЕС обсуждали шаги по сохранению визовой либерализации для граждан.

Официальные Тбилиси и Брюссель принялись за сокращение нелегальной миграции граждан Грузии в ЕС во избежание отмены безвизового режима для страны. Об этом сообщает «Грузия Online».

Глава Министерства Юстиции Грузии Тея Цулукиани вчера, 24 апреля, провела встречу с главой Европейской комиссии по политике расширения и соседства Симоном Морду, в ходе которой обсуждалось сохранение действующего режима визовой либерализации для граждан.

По информации издания, Цулукиани ознакомила представителя ЕС с мерами, которые принимает правительство Грузии для сокращения количество мигрантов в страны Евросоюза. По словам министра юстиции, эти меры необходимы для использования безвизового режима добросовестными путешественниками.

Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе убежден, что осложнений с сохранением визовой либерализации не прогнозируется.

По его словам, правительство приняло пакет законопроектов во избежание проблем, при этом оно остается открытым для обсуждения вопросов, связанных с безвизовым режимом для устранения проблем в этом вопросе.

Напомним, с 1 марта 2019 года вступил в силу обновленное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований, которое позволяет украинцам ездить в Грузию по внутренним ID-картам, содержащим бесконтактный электронный носитель.