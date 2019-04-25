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Туск и Абэ обсудили вопросы Украины и Кореи

Туск и Абэ обсудили вопросы Украины и Кореи
21:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Евросоюз и Япония поддерживают суверенитет Украины.

Участники саммита ЕС-Япония в Брюсселе обсудили вопросы, связанные с Украиной, а также денуклеаризацию Корейского полуострова, заявил в четверг на пресс-конференции председатель Евросовета Дональд Туск.

"Мы продолжаем заявлять о нашей полной поддержке независимости и территориальной целостности Украины, а также ее суверенитета", - сказал он на совместной пресс-конференции на саммите Япония-ЕС.

Д.Туск заявил, что на саммите с премьером Японии Синдзо Абэ также обсуждался вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

"У нас с Японией есть общий интерес в долгосрочном мире на Корейском полуострове. Мы призываем КНДР к реальному участию в процессе денуклеаризации, а также - к полному, поддающемуся проверке и необратимому уничтожению своего ядерного оружия", - сказал Д.Туск.

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В четверг в Брюсселе председатель Европейского совета Дональд Туск и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер принимают премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

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Все по теме:

ЕС, Брюссель, Япония, КНДР, Дональд Туск, Синдзо Абэ.
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