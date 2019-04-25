Скачать
Четверг, 25.04.2019
Кривонос о российских паспортах в ОРДЛО: Идет повторение ситуации, как в Абхазии
Кривонос о российских паспортах в ОРДЛО: Идет повторение ситуации, как в Абхазии
СММ ОБСЕ потеряла уже третий за полгода беспилотник на линии разграничения
СММ ОБСЕ потеряла уже третий за полгода беспилотник на линии разграничения
Химик стал трехкратным чемпионом Украины по баскетболу
Химик стал трехкратным чемпионом Украины по баскетболу
Страстная пятница 2019: Почему этот день так называется
Страстная пятница 2019: Почему этот день так называется

Макрон хочет сокращения количества стран, входящих в Шенгенскую зону

Макрон хочет сокращения количества стран, входящих в Шенгенскую зону
22:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Макрон считает необходимым изменение Шенгенской зоны.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, в частности, если это потребуется, - уменьшения числа входящих в нее стран.

"Нужно изменить Шенгенскую зону, можно даже сделать так, чтобы в нее входило меньше государств", - сказал глава государства на пресс-конференции в четверг. Он добавил, что в нынешнем ее виде, эта зона "больше не работает".

По его словам, исключить из зоны нужно те страны, которые отказываться принимать участие в распределении мигрантов, которые прибывают в Европу.

Макрон представил "долгожданные реформы" для "желтых жилетов"

Кроме того, он раскритиковал те входящие в Шенгенскую зону страны, которые уделяют недостаточное внимание контролю за своими границами.

"Чтобы принимать кого-либо, нужен дом, а для дома нужны границы", - добавил Э.Макрон.

Он отметил, что Франции необходимо "серьезно изменить миграционную политику": сделать ее более справедливой. Французский лидер отметил, что убежден в необходимости продолжать предоставлять убежище беженцам. Однако он призвал "бороться с теми, кто злоупотребляет" возможностью получения убежища.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мигранты, Франция, Шенгенская зона, Эммануэль Макрон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня День дочери 2019: история и традиции праздника
02 Чистый четверг 2019: что нужно сделать в этот день
03 Рада приняла резонансный закон об украинском языке: все подробности
04 Оригинальные поздравления с Днем Дочери 2019
05 Короткие поздравления с Чистым Четвергом в прозе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Туск и Абэ обсудили вопросы Украины и Кореи
Туск и Абэ обсудили вопросы Украины и Кореи
Глава правительства Чечни попал в &quot;черный список&quot; США
Глава правительства Чечни попал в "черный список" США
Посол в Молдове указом Порошенко уволен с должности
Посол в Молдове указом Порошенко уволен с должности
Как сохранить зрение: ежедневные привычки, которые в этом помогут
Как сохранить зрение: ежедневные привычки, которые в этом помогут
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь