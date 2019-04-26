Грецию всколыхнуло землетрясение

Новости мира: На юго-востоке поселка Димицана, в Греции, произошло землетрясение.

На юге Греции произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на Институт геодинамики Афин.

“В четверг после обеда на юго-востоке поселка Димицана, расположенного в районе Аркадии в центральной части Пелопоннеса, произошло землетрясение магнитудой 4,1”, - говорится в сообщении.

По данным Института, эпицентр был зафиксирован на глубине в 11,5 км. В настоящее время нет сообщений ни о нанесенном ущербе, ни о пострадавших.

Напоминаем, 31 марта в центральной части Греции произошло землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр подземных толчков находился в Коринфском заливе на глубине 14 км, за 200 километров от Афин.