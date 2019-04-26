Страны ЕС выступили с заявлением в ООН о паспортизации жителей ОРДЛО Россией

Новости мира: В ООН страны Европейского Союза озвучили беспокойство о российской паспортизации Донбасса.

Европейский Союз считает указ президента Путина о выдаче российских паспортов в оккупированном Донбассе подрывом суверенитета Украины, нарушением Минских договоренностей и причиной для глобального беспокойства.

Такое заявление от имени Германии, Франции, Польши, Бельгии и Великобритании, а также Италии, Нидерландов и Швеции озвучил в четверг постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы, члены Европейского Союза полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - зачитал заявление стран ЕС представитель Франции.

Он назвал указ российского президента "подрывом суверенитета Украины", а также шагом, который "противоречит целям и духу" Минских договоренностей.

"Избрание времени для этого решения – сразу после президентских выборов в Украине, которые продемонстрировали прочную привязанность Украины к демократии и верховенству права - свидетельствует о попытках России и дальше дестабилизировать Украину и обострять конфликт", - говорится в заявлении.

В связи с этим страны ЕС призвали Россию "воздержаться от любых подобных действий, ставящих под угрозу имплементации Минских договоренностей и препятствующих полному восстановлению контроля украинского правительства над этими (оккупированными – ред.) территориями".

Кроме того, в заявлении отмечается необходимость немедленного прекращения Россией финансовой и военной поддержки сепаратистов. Минские договоренности должны быть выполнены, прежде всего в контексте длительного и устойчивого прекращения огня, отвода тяжелого вооружения и конструктивного участия в Нормандском формате и трехсторонних контактных группах, подчеркнули представители стран ЕС.

"Эти нарушения международного законодательства вызывают глобальное беспокойство", - отмечается в документе.

Как отметили ранее в Постоянном представительстве Украины при ООН, подобные совместные заявления стран ЕС важны, поскольку они являются "моральным ориентиром для многих иностранных государств", а также инструментом политического давления на Россию.

Напомним, в среду президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении с гуманитарной целью категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке". В документе говорится, что жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины имеют право получать российское гражданство по упрощенной процедуре.

В связи с этим Совет Безопасности ООН на обращение Украины в четверг проводит обсуждения по поводу решения Кремля о выдаче российских паспортов в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.