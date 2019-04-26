Для Нотр-Дама на 3D-принтере напечатали горгулию

Нидерландская компания Concr3de предложила восстановить части собора Нотр-Дам на 3D-принтере и уже напечатала первую горгулью.
Об этом говорится на Instagram странице компании.
“Используя обломки собора Нотр-Дам, мы предлагаем способ восстановления конструкций собора. Сочетая смесь известняка и золы, мы можем сделать часть реконструкции, совместив старые материалы с новыми технологиями производства, таким образом, уважая историю создания собора”, - отметили в компании.
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Using the debris of the collapse of Notre Dame, we propose a way to rebuild the cathedral. Combining ash and crushed stone we can make the fire a physical part of its reconstruction, fusing old local materials with new production technologies in a way that respects the cathedrals layered history. We wrote an article on a strategy to rebuild -> link in bio #restoration #notredame #3dprinting #architecture #technology @next_top_architects @dezeen
Напоминаем, собор Парижской Богоматери значительно пострадал в результате пожара, который произошел 15 апреля. Огнем уничтожены главный шпиль и две трети деревянной крыши собора. Уцелели две башни и фасад. Также удалось эвакуировать и сохранить основные духовные реликвии и сокровища собора Парижской Богоматери.
Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации выразил убеждение, что собор будет восстановлен в течение пяти лет - до проведения в Париже Олимпиады в 2024 году.
Сейчас объявлен глобальный сбор средств на восстановление Нотр-Дам де Пари. Правительство Франции объявило международный конкурс по восстановлению деревянного шпиля собора.