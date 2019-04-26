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Для Нотр-Дама на 3D-принтере напечатали горгулию

Для Нотр-Дама на 3D-принтере напечатали горгулию
02:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Компания Нидерландов предложила способ восстановления конструкций собора Нотр-Дам.

Нидерландская компания Concr3de предложила восстановить части собора Нотр-Дам на 3D-принтере и уже напечатала первую горгулью.

Об этом говорится на Instagram странице компании.

“Используя обломки собора Нотр-Дам, мы предлагаем способ восстановления конструкций собора. Сочетая смесь известняка и золы, мы можем сделать часть реконструкции, совместив старые материалы с новыми технологиями производства, таким образом, уважая историю создания собора”, - отметили в компании.

Напоминаем, собор Парижской Богоматери значительно пострадал в результате пожара, который произошел 15 апреля. Огнем уничтожены главный шпиль и две трети деревянной крыши собора. Уцелели две башни и фасад. Также удалось эвакуировать и сохранить основные духовные реликвии и сокровища собора Парижской Богоматери.

Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации выразил убеждение, что собор будет восстановлен в течение пяти лет - до проведения в Париже Олимпиады в 2024 году.

Сейчас объявлен глобальный сбор средств на восстановление Нотр-Дам де Пари. Правительство Франции объявило международный конкурс по восстановлению деревянного шпиля собора.

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Франция, Пожар, Нотр-Дам, Шпиль, Горгулия.
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