Пассажирский самолет без разрешения вошел в воздушное пространство Молдовы

Новости мира: Boeing 737 без разрешения совершил посадку в аэропорту Кишинева и был задержан.

Пассажирский самолет Boeing 737 греческой авиакомпании Bluebird Airways без разрешения вошел в четверг в воздушное пространство Молдовы и совершил посадку в Международном аэропорту Кишинева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Пограничной полиции Молдовы Раиса Новицки.

"Судно задержано. На месте работают сотрудники пограничной полиции, прокуратуры и органа гражданской авиации. Летчиков допрашивают", - рассказала она, уточнив, что на борту самолета были по меньшей мере два человека. Другие подробности в Пограничной полиции обещали озвучить после выяснения всех обстоятельств инцидента.

"Подобные ситуации предусмотрены в законах, и мы будем ими руководствоваться.Я не могу сообщить много деталей, так как наши специалисты и представители других учреждений работают на месте происшествия. Если у нас будет информация, которую можно будет сообщить прессе, мы это сделаем через официальные источники", - сообщил молдовскому изданию Deschide глава Пограничной полиции страны Фредолин Лекарь. Читайте также В Риге Wizz Air не пустил в Киев российских журналистов По данным источников издания Publika, на борту Boeing был экипаж, состоящий из двух пилотов ирландского происхождения, а также три пассажира - два грека и один американец, передает РБК.

"Вся "команда" вылетела из Бухареста на тест-драйв. Причина в том, что американский бизнесмен, который находится на борту, планирует купить самолет у продавца, который также находится на борту самолета", - утверждает издание. По информации Publika, самолет запросил у Молдовы разрешение совершить полет над воздушным пространством страны и сделать посадку в аэропорту Кишинева, однако им было отказано из-за отсутствия необходимых для этого документов. Летчики решили провести полет.

СМИ уточняет, что самолет после задержания был проверен, на борту не было обнаружено никаких запрещенных предметов. Местное законодательство за нарушение правил полетов в воздушном пространстве Молдовы и пересечение этого пространства без соответствующего разрешения устанавливает штраф в размере $1,8-3,2 тыс. или наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.