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Пассажирский самолет без разрешения вошел в воздушное пространство Молдовы

Пассажирский самолет без разрешения вошел в воздушное пространство Молдовы
04:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира: Boeing 737 без разрешения совершил посадку в аэропорту Кишинева и был задержан.

Пассажирский самолет Boeing 737 греческой авиакомпании Bluebird Airways без разрешения вошел в четверг в воздушное пространство Молдовы и совершил посадку в Международном аэропорту Кишинева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Пограничной полиции Молдовы Раиса Новицки.

"Судно задержано. На месте работают сотрудники пограничной полиции, прокуратуры и органа гражданской авиации. Летчиков допрашивают", - рассказала она, уточнив, что на борту самолета были по меньшей мере два человека. Другие подробности в Пограничной полиции обещали озвучить после выяснения всех обстоятельств инцидента.

"Подобные ситуации предусмотрены в законах, и мы будем ими руководствоваться.Я не могу сообщить много деталей, так как наши специалисты и представители других учреждений работают на месте происшествия. Если у нас будет информация, которую можно будет сообщить прессе, мы это сделаем через официальные источники", - сообщил молдовскому изданию Deschide глава Пограничной полиции страны Фредолин Лекарь. Читайте также В Риге Wizz Air не пустил в Киев российских журналистов По данным источников издания Publika, на борту Boeing был экипаж, состоящий из двух пилотов ирландского происхождения, а также три пассажира - два грека и один американец, передает РБК.

"Вся "команда" вылетела из Бухареста на тест-драйв. Причина в том, что американский бизнесмен, который находится на борту, планирует купить самолет у продавца, который также находится на борту самолета", - утверждает издание. По информации Publika, самолет запросил у Молдовы разрешение совершить полет над воздушным пространством страны и сделать посадку в аэропорту Кишинева, однако им было отказано из-за отсутствия необходимых для этого документов. Летчики решили провести полет.

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СМИ уточняет, что самолет после задержания был проверен, на борту не было обнаружено никаких запрещенных предметов. Местное законодательство за нарушение правил полетов в воздушном пространстве Молдовы и пересечение этого пространства без соответствующего разрешения устанавливает штраф в размере $1,8-3,2 тыс. или наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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Греция, Молдова, Самолет, Кишинев, Boeing 737, Bluebird.
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