США призывают брать пример с Мальты и не пропускать самолеты РФ в Венесуэлу

Новости мира: США призвали брать пример с Мальты и мешать РФ в помощи Мадуро.

США приветствуют решение властей Мальты не предоставлять свое воздушное пространство для пролета российских самолетов в Венесуэлу.

Об этом заявила в Twitter официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус, передает "Европейская правда".

"Мы восхищаемся усилиями правительства Мальты в связи с тем, что он отказал российским самолетам в использовании своего воздушного пространства, чтобы осуществить поставки бесчеловечному режиму в Венесуэле", - написала она.

"Мы призываем все страны последовать примеру Мальты, чтобы помешать Кремлю помогать диктатору Мадуро", - добавила Ортагус.

We applaud the government of #Malta for refusing to allow Russian planes to use its airspace to supply the brutal former regime in #Venezuela. We call on all countries to follow Malta’s example to stop the Kremlin’s support for the dictator Maduro. #EstamosUnidosVE @MFAMalta — Morgan Ortagus (@statedeptspox) 19 апреля 2019 г.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что 4 апреля Россия через свое посольство на Мальте заранее запросила разрешение на пролет через мальтийский воздушное пространство двух самолетов, перевозящих грузы и пассажиров в Венесуэлу, однако мальтийские власти отказали в выдаче разрешения.