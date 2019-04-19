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США призывают брать пример с Мальты и не пропускать самолеты РФ в Венесуэлу

США призывают брать пример с Мальты и не пропускать самолеты РФ в Венесуэлу
18:28 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира: США призвали брать пример с Мальты и мешать РФ в помощи Мадуро.

США приветствуют решение властей Мальты не предоставлять свое воздушное пространство для пролета российских самолетов в Венесуэлу.

Об этом заявила в Twitter официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус, передает "Европейская правда".

"Мы восхищаемся усилиями правительства Мальты в связи с тем, что он отказал российским самолетам в использовании своего воздушного пространства, чтобы осуществить поставки бесчеловечному режиму в Венесуэле", - написала она.

"Мы призываем все страны последовать примеру Мальты, чтобы помешать Кремлю помогать диктатору Мадуро", - добавила Ортагус.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что 4 апреля Россия через свое посольство на Мальте заранее запросила разрешение на пролет через мальтийский воздушное пространство двух самолетов, перевозящих грузы и пассажиров в Венесуэлу, однако мальтийские власти отказали в выдаче разрешения.

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Россия, Венесуэла, Мальта, Николас Мадуро, Морган Ортагус.
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