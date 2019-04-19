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Песков об освобождении украинских моряков: Об этом рано говорить

Песков об освобождении украинских моряков: Об этом рано говорить
15:42 Сегодня Телеграф УНН

В Кремле прокомментировали возможность передачи Украине моряков после приговора.

Российское законодательство предусматривает различные юридические процедуры, которые могут быть использованы после вынесения приговора суда в отношении украинских моряков, захваченных РФ в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, могут ли украинские моряки после суда быть переданы на родину, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Об этом рано говорить, но законом предусматриваются возможности различных юридических процедур", - сказал представитель Кремля.

Он при этом не уточнил, идет ли речь об амнистии.

"Я говорил о юридических процедурах", - отметил Песков.

Напомним, 17 апреля суд в Москве продлил арест всем 24 военнопленным морякам.

В МИД выразили протест из-за решения суда о продлении ареста морякам

Как  известно, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход с порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в Крыму, позже их переместили в российские СИЗО в Москве.

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Россия, Дмитрий Песков, Политзаключенные, Военнопленные, Захваченные моряки.
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