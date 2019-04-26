Скачать
Пятница, 26.04.2019
Совбез ООН окончен заявлением Германии и Франции
Совбез ООН окончен заявлением Германии и Франции
На шахте оккупированной Луганщины произошел взрыв
На шахте оккупированной Луганщины произошел взрыв
Шахтер примет Динамо 22 мая
Шахтер примет Динамо 22 мая
Самое главное - это поймать момент
Самое главное - это поймать момент

В Германии не видят проблем с качеством российской нефти

В Германии не видят проблем с качеством российской нефти
05:57 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости мира: Промышленная ассоциация Mineraloelwirtschaftsverband: Сейчас нет проблем с качеством российской нефти.

Немецкая нефтяная промышленность пока не видит проблем с качеством российской сырой нефти и продуктов, полученных из нее.

Об этом заявила в четверг промышленная ассоциация Mineraloelwirtschaftsverband, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Сейчас нет проблем с качеством", - сказал представитель органа, базирующегося в Берлине, добавив, что вскоре он получит от России дополнительную информацию. Польша накануне вечером приостановила российский импорт через важный трубопровод "Дружба" через Беларусь в связи с сообщениями о загрязнении нефти высоким содержанием хлорорганических соединений.

23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

25 апреля Минск частично восстановил поставки дизельного топлива и бензина в Украину и Польшу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Польша, Россия, Нефть, Беларусь, РФ, Трубопровод.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная пятница 2019: Почему этот день так называется
02 Страны ЕС выступили с заявлением в ООН о паспортизации жителей ОРДЛО Россией
03 Кривонос о российских паспортах в ОРДЛО: Идет повторение ситуации, как в Абхазии
04 Команда Зеленского готовит законопроект по возвращению статьи за незаконное обогащение
05 Привычки, от которых страдают почки человека
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Германии не видят проблем с качеством российской нефти
В Германии не видят проблем с качеством российской нефти
Трамп сообщил, что примет в Белом доме лидера Китая
Трамп сообщил, что примет в Белом доме лидера Китая
Климкин озвучил причину увольнения посла в Молдове
Климкин озвучил причину увольнения посла в Молдове
То, что вы не знали о нефти: малоизвестные факты
То, что вы не знали о нефти: малоизвестные факты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь