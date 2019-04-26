В Германии не видят проблем с качеством российской нефти

Немецкая нефтяная промышленность пока не видит проблем с качеством российской сырой нефти и продуктов, полученных из нее.
Об этом заявила в четверг промышленная ассоциация Mineraloelwirtschaftsverband, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Сейчас нет проблем с качеством", - сказал представитель органа, базирующегося в Берлине, добавив, что вскоре он получит от России дополнительную информацию. Польша накануне вечером приостановила российский импорт через важный трубопровод "Дружба" через Беларусь в связи с сообщениями о загрязнении нефти высоким содержанием хлорорганических соединений.
23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.
25 апреля Минск частично восстановил поставки дизельного топлива и бензина в Украину и Польшу.