Словакия не хочет покупать российскую нефть из-за проблем с ее качеством

Новости мира: Компания Transpetrol-оператор словацкого участка нефтепровода "Дружба", 25 апреля остановила прокачку российской нефти.

Вслед за Беларусью, Польшей и Германией, Словакия также прекратила транспортировку некачественной российской нефти. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Aktuality.

Компания Transpetrol-оператор словацкого участка нефтепровода "Дружба", 25 апреля остановила прокачку российской нефти.

Сообщается, что нефтеперерабатывающий завод Slovnaft не хочет покупать российскую нефть за проблем с ее качеством, поэтому обратился к Transpetrol с просьбой приостановить прокачку.

Transpetrol подтвердила техническую остановку нефте-и газопровода между Украиной и Словакией, утверждая, что остановка продлится пока не будут урегулированы параметры транспортируемой нефти.

25 апреля аналогичное решение приняла Украина. Укртранснафта пояснила, что сырье не соответствует показателям качества".

Польша 24 апреля приостановила российский импорт через важный трубопровод "Дружба" через Беларусь в связи с сообщениями о загрязнении нефти высоким содержанием хлорорганических соединений.

23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

25 апреля Минск частично возобновил поставки дизельного топлива и бензина в Украину и Польшу.