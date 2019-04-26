КС Молдовы внес изменения в порядок проведения досрочных выборов

Новости мира: КС Молдовы принял решение о досрочных выборах, оппозиция возмущена.

Досрочные парламентские выборы в Молдове могут проходить только по действующей смешанной избирательной системе.

Такое решение принял 26 апреля Конституционный суд, рассмотрев запрос трех независимых депутатов, избранных в парламент Молдовы в одномандатных округах, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Конституционный суд постановил, что избирательную систему можно изменить за интервал времени, меньший, чем полный срок полномочий парламента (четыре года), но применить новую систему можно будет только к очередным выборам в парламент.

"Новая избирательная система не может быть внедрена в случае досрочных парламентских выборов. Новая избирательная система может применяться только в случае проведения очередных выборов, при условии, что изменения были приняты за год до проведения выборов", - говорится в решении КС.

Оппозицию такое решение КС возмутило. Запретив изменить избирательную систему перед досрочными выборами, Конституционный суд нарушил свои же решения, считает сопредседатель блока ACUM Майя Санду.

"Конституционный суд коррупционеров решил, что смешанную избирательную систему, которую критиковала Венецианская комиссия и которая означает больше мандатов для тех, кто получил меньше голосов, нельзя изменить. Этим решением КС нарушил свое же решение, согласно которому избирательная система находятся в компетенции парламента", - написала Санду.

Это, по мнению Санду, означает, что ликвидация олигархического режима должно стать главной задачей этого созыва парламента.