Климкин озвучил причину увольнения посла в Молдове

Новости Украины: Павел Климкин рассказал о причинах увольнения посла Молдовы.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал увольнение посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина.

Как пояснил Климкин, посла уволили по его собственному желанию, "учитывая личные обстоятельства и возраст".

"Меня многие спрашивают относительно новости об увольнении Ивана Гнатишина с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Молдове. Это было его решение, учитывая личные обстоятельства и возраст. Я очень уважаю и ценю Ивана Николаевича и благодарен ему за профессиональную работу!", - написал глава МИД Украины на своей странице в Facebook.

Напоминаем, 25 апреля, президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении с должности посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина.

Гнатишин занимал должность посла Украины в Молдове дважды - в 1996-2001 годах и с 23 сентября 2015 года. Дипломат был послом Украины в Республике Словения (2004-2006) и работал на различных должностях в МИД Украины.